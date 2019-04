Giftet seg med sin egen bror for å få ham til Norge

– Vi har avhørt folk rundt dem, ransaket hjemme hos dem og tatt DNA-prøver av barna. Prøvene viste at de folkeregistrerte fedrene ikke var de biologiske. Dessuten har vi funnet brudebilder av par som ikke hørte sammen, sier politiadvokat John Skarpeid til NRK.

Politiadvokat John Skarpeid sier det har vært krevende å dokumentere proformaekteskapene. Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

Det er fem år siden politiet fikk tips om at personer som sa de var gift kanskje ikke var det likevel. Etter en omfattende etterforskning er nå tre personer dømt til 90 dagers fengsel. De er dømt for å late som om de er gift for å skaffe personer opphold i Norge.

Fikk bror og søster til Norge

En av dem, en kvinne i 40-årene, fortalte i retten at hun følte seg alene i Norge etter et samlivsbrudd. Familien i opprinnelseslandet foreslo at lillebroren skulle komme til Norge.

For å få det til, valgte de å ordne et proformaekteskap slik at han kunne få opphold i Norge som hennes ektemann.

De fikk hjelp til å lage en falsk vigselsattest, en historikk om hvordan de kjente hverandre og tok bilder fra et falskt bryllup. Sommeren 2013 kom lillebroren til Norge.

Samtidig inngikk kvinnens kjæreste i Norge, en mann i 40-årene, ekteskap med kvinnens lillesøster. Sommeren 2013 fikk også hun oppholdstillatelse.

Dermed hadde kvinnen fått både broren og søsteren til Norge gjennom to ekteskap som ikke var reelle.

– Lite rettspraksis

Bare i fjor var det omkring 11.000 personer som søkte om opphold i Norge for å gjenforenes med familiemedlemmer.

Hvor mange av disse som søkte på falskt grunnlag, er det ingen som vet. Og det er vanskelig å avsløre.

Det har Skarpeid og politikollegene erfart.

– Mye av dokumentasjonen er vigsels- og fødselsattester fra utlandet. Mange steder er det andre krav til dokumentasjon. Selv om UDI har trukket tilbake mange saker der det er sannsynlig at det er proformaekteskap, så er det lite rettspraksis på området, sier han.

Onkel registrert som far

Etter å ha nektet i flere år, la alle de tre dømte kortene på bordet i Fredrikstad tingrett. Nå får saken trolig flere etterspill.

Utlendingsdirektoratet (UDI) skal vurdere om lillesøsteren skal sendes ut av landet. Også NAV er koblet inn for å se nærmere på utbetalinger hun fikk.

Dessuten har hun et barn som står registrert med feil far i folkeregisteret.

Lillebroren som giftet seg med sin søster for å komme til Norge, har reist tilbake til hjemlandet, men er fortsatt siktet av norsk politi.

Han er formelt registrert som faren til storesøsterens barn, men er ikke faren.

Det er uvisst hvordan dette løses.