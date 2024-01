Garderobemannens styreleder dømt til ubetinget fengsel og millionerstatning

Erik Bøckmann er i tillegg fradømt retten til å være styreleder og daglig leder i 5 år, skriver Økokrim i en pressemelding.

Saken gjelder alvorlig konkurskriminalitet, der styrelederen unnlot å begjære det insolvente selskapet konkurs.

– Vi er tilfreds med at retten har fulgt vår vurdering. Den viser at man kan bli stilt til ansvar både med fengselsstraff og erstatning hvis man driver for lenge på kreditorenes regning, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen til NRK.

Tingretten trekker særlig frem at kundene var ufrivillige kreditorer som ikke kunne vite at det var forskudd fra kjøp av garderobeskap som finansierte driften av det insolvente selskapet.

– Nå er ikke saken rettskraftig avgjort, men vi tenker at dette prinsipielt sett er en viktig dom, sier Thorsen.

Bøckmanns advokat Trond Karlsen sier til NRK at dommen vil bli anket. Hans klient er ikke enig i rettens vurdering.

Kunder forskuddsbetalte 35 millioner

Selskapet har i mer enn 20 år solgt garderober til folk i hele landet.

I tiltalen kom det frem at Økokrim mente eier og tidligere styreleder Erik Bøckmann burde begjært selskapet konkurs allerede i 2019.

Det er mer enn ett år før selskapets gikk konkurs for første gang i april 2020. Allerede da startet Økokrim etterforskning.

Søndre Østfold tingrett har ikke funnet eksempler på virksomheter som har vært til de grader i underbalanse og samtidig holdt det gående i snaue 15 måneder. Dette skyldes en helt usedvanlig uprofesjonell drift, skriver retten.

I mai 2020 sto kunder i kø utenfor et varelager for å forsøke å få varene de hadde kjøpt fra Garderobe-Mannen. Foto: Elisabeth Sundling Petersen

Selskapet gikk også konkurs i 2022.

Etter begge konkursene kjøpte eierne opp sitt eget varelager og startet opp med nye selskapsnavn.

Ransaket Bøckmanns hjem

Virksomheten hadde på det meste ca. 200 millioner kroner i omsetning og 140 ansatte.

Kunder hadde forskuddsbetalt for garderobeløsninger for 35 millioner kroner da selskapets første konkurs var et faktum.

Høsten 2021 fikk Økokrim tillatelse fra Søndre Østfold tingrett til å ransake Bøckmanns hjem, arbeidsplass, hytter og biler.

Ifølge E24 sikret Økokrim verdier for 40 millioner kroner.

Det er konkursboet etter Garderobemannen som er tilkjent 26,5 millioner kroner i erstatning.