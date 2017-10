Vil kutte i bussruter

Fylkesordføreren foreslår å kutte i dagens 52 bussruter og satse på 10 hovedruter for bussene i nedre Glommaregionen. Målet er å gi minst 70 prosent av befolkningen et bedre busstilbud enn i dag.

Men i Skjærviken i Fredrikstad frykter barnehager at de mister mulighet til å dra på aktiviteter, og barnehageansatte at de ikke kommer seg på jobb.