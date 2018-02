Ga bort mye av partikassa før de forlot Frp

Det er Dagbladet som melder dette torsdag kveld.

Søndag meldte hele kommunestyregruppa til Råde Frp seg ut av partiet og varslet overgang til Høyre.

Det skal ha vært partiets manglende oppfølging av varsler mot Frp-politiker Ulf Leirstein som fikk hele kommunestyregruppa i Frp i Råde til å melde seg ut av partiet. Samtidig ga de bort 50.000 kroner av partikassa. Foto: Pétur Nielsson / NRK

Det skjedde angivelig fordi de er skuffet over hvordan partiet har fulgt opp varslene mot stortingsrepresentant Ulf Leirstein.

I det samme styremøtet i lokallaget ble det besluttet å dele ut det meste av partikassa, i alt 50.000 kroner. Det skal, ifølge tidligere gruppeleder i Råde Frp Kjersti Bakker, stå 15.000 kroner igjen på lokallagskontoen.

Hun avviser dermed påstanden fra Frp sentralt om at de har tømt kassen.

Hvorfor ga dere bort såpass mye av partilagets kasse når dere skulle gå av?

– Vi hadde mye penger fordi vi har vært nøysomme gjennom alle år. I stedet for å ta ut penger for egne utlegg, valgte vi å gi bort disse. Vi lot det stå igjen nok til at det var greit hvis noen vil ta over. Det er ikke noe ulovlig i å gjøre det som et styrevedtak før vi ga oss, sier Bakker til NRK.

Pengene gikk til gode formål for barn, unge eldre og rus og psykiatri i Råde.

– For å skade partiet

Til Dagbladet sier leder av organisasjonsutvalget i Frp sentralt, Helge André Njåstad, at dette virker merkelig.

Leder av Frps organisasjonsutvalg, Helge André Njåstad, kritiserer at det avgåtte styret i Råde Frp delte ut det mest av partikassa før de meldte seg ut av partiet. Foto: Johan Moen / NRK

– Det fremstår som svært rart å dele ut 50.000 på samme møte som man melder seg ut. Jeg tror alle ser at dette handler om å skade partiet ved å tømme kassen, skriver Helge André Njåstad i en sms til Dagbladet

Kjersti Bakker forstår at det kommer reaksjoner når saken fremstilles som at de har tømt kassa.

– Men vi har ikke tanker om å skade partiet. For øvrig har jeg ingen kommentar til den påstanden.

Men hva vil du kalle handlingen?

– Det var en gest til trengende organisasjoner som burde sette Frp i et godt lys.

Nøyaktig hvordan ideen kom ønsker hun ikke å kommentere.

– Vi avsto fra å få utdelt styregodtgjørelse for sesongen 2017–18. Det er ikke så store beløp, 1.500-2.000 i året avhengig av posisjonen den enkelte hadde.

Bakker hevder med det at de har villet gi midler de like gjerne kunne tatt ut selv og i stedet fordelt det på lag og organisasjoner i nærmiljøet.

Alle de åtte i den tidligere kommunestyregruppen og styret i Råde Frp har nå meldt seg inn i Råde Høyre.