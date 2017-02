En lærd mann fra Bærum vest,

er ute og stadig vet best,

om Østfold og folk,

skaff den mannen en tolk,

hællemåne, be ham ta seg en fest!

Det er svaret Østfold fylkeskommune fyrte av mot språkprofessor Finn-Erik Vinje på Twitter onsdag kveld.

Bakgrunnen er at 80-åringen gikk hardt ut mot NRK hos Minervanett, og kalte det ansvarsfraskrivelse at NRK Super tillater bruk av «Østfold-l» i sine programmer. I januar skrev NRK om Robin Elias Bekkevold fra Fredrikstad som ble headhuntet til NRK Supers serie Skrikvik nettopp på grunn av sin dialekt.

– Det vi kaller «Østfold-L» i østnorsk tale er et avvik fra en konvensjon og ikke gunstig når barn vokser opp og skal tilegne seg språkregler som gjelder. Det hører ikke til det normale lydsystemet i norsk, sier Vinje til Dagbladet.

– Surrer i hodet mitt

Det er ikke første gang Vinje kritiserer dialekt fra Østfold. I 2013 uttalte han blant annet at Fredrikstad-dialekten er Norges styggeste.

Tilsvaret fra fylkeskommunen er ført i pennen av informasjonsrådgiver Fredrik Norland – på oppdrag fra informasjonssjef Roy Freddy Andersen.

– Den kom ganske enkelt på et par minutter. Det surrer en del slike ting i hodet mitt, ler Norland.

Han er selv «innvandret» til Østfold fra Oslo, og han syntes ikke noe særlig om kritikken fra Vinje.

– Jeg synes det blir litt ovenfra og ned, så det var greit å sende et lite stikk tilbake. Jeg synes Østfold-dialekten er fin, med et fint særpreg.

Har mer på lager

Informasjonssjef Roy Freddy Andersen kan samtidig røpe at fylkeskommunen har mer lyrisk krutt på laget.

– Vi får se an, det kommer kanskje noen til fremover, ler han.

Så folk kan forvente mer poesi fra fylkeskommunen?

– Vi får se hvor lenge det er moro. Det er litt artig at noen fortsatt er så indignert over Østfold-dialekten at de gidder å bruke tid på dette. Men det er stas at noen bryr seg om dialekten vår, den fortjener oppmerksomhet. Vi er stolte av dialekten og det bør alle østfoldinger være, sier Andersen.