Funksjonshemmet mann forbrent – dusjen manglet skåldesperre

En funksjonshemmet mann i 20-årene fikk andre- og tredjegradsforbrenninger da han ble dusjet på et avlastingshjem fredag.

Nå viser det seg at det ble brukt en dusjslange som var festet til en håndvask. Undersøkelser som teknisk drift i Fredrikstad kommune har gjort på stedet i dag, viser at den innebygde skåldesperren ikke var aktivert.

– Den ble aktivert i går, sier kommunaldirektør for helse og velferd, Wenche Halvorsen til NRK.

Fredrikstad kommune skal nå belyse alle sider av saken, sier kommunaldirektør Wenche Halvorsen. Foto: Petter Larsson/NRK

Ifølge byggeforskriftene TEK17 skal det være en temperatursperre på dusjer i bygninger for funksjonshemmede som ikke skal overstige 38 grader. I øvrige bygg er standarden 55 grader.

Målte 70 grader

Undersøkelsene på stedet viste at temperaturen på vannet ble målt til 70 grader. Halvorsen sier at kommunen tar hendelsen på alvor, og har meldt saken til Fylkesmannen. Pleieren som var involvert, er tatt hånd om av kommunen.

– Vi går nå gjennom hele hendelsen, lager et hendelsesforløp og analyserer hele hendelsen. Det gjør vi hele veien fra A til Å med situasjonen som har oppstått, sier Halvorsen.

Kommunen har nå aktivert alle skåldesperrer på håndvasker og dusjer, og temperaturen måler nå 35-36 grader, som er innenfor anbefalt temperatur.

Mannen i 20-årene får fortsatt behandling på Sykehuset Østfold.

– Han er i stadig bedring og det er vi veldig glade for, sier Halvorsen.

Helseministeren rystet

Leder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Østfold, Lars Rune Halvorsen, har tidligere uttalt til NRK at episoden er svært uheldig for alle involverte.

– Dette er det tredje tilfellet på kort tid. Det er mangel på opplæring og manglende kvalitetsrutiner som gjør at det skjer for mange ulykker. Det er rett og slett mulig å stille spørsmål ved om kommunen klarer å drifte tjenestene til utviklingshemmede forsvarlig, sier han.

Helseminister Bent Høie uttalte til VG at han er rystet over saken, og at det viser at grunnleggende retningslinjer er brutt eller ikke fulgt opp.