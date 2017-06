Full uenighet om fiskeforbud

Rygge båtforening har bygget moloen langs strandlinjen. På moloen står en oppgitt redaktør i Bobil og Caravan Magasinet og bruker av Fuglevik Camping, Bjarne Eikefjord. Han mener skiltene er ulovlige.

– Vi står på en del av strandlinjen, og her har alle i Norges kongerike lov til å fiske. Med mindre båtforeningen har myndighet over Stortinget, regjeringen og domstolene, så har de ikke lov til å nekte folk adgang, sier han.

Bjarne Eikefjord ønsker å få skiltene fjernet. Foto: Victoria Ose / NRK

Eikefjord viser til friluftsloven §13, som sier det er forbudt å begrense folks adgang til strandlinjer. Dette gjelder blant annet bading, fisking og sanking.

– Paragrafen er tindrende klar – denne skiltingen er forbudt, fastslår Eikefjord.

– Vår private brygge

Styreleder i Rygge båtforening, Johnny Trandem, er uenig i påstanden. Han mener moloen er deres, og at de derfor har lov til å sette opp skilt.

– Dette er en molo som har kostet oss flere millioner å lage, så vi mener dette er et område som ikke blir rammet av friluftsloven, sier han.

Bakgrunnen for at skiltene ble satt opp var at folk oppførte seg dårlig på moloen. I lang tid har foreningen forsøkt å snakket til folk som ikke har oppført seg ordentlig på moloen og brygga, uten at det har fungerte.

– Folk renset fisk på bryggen uten å rydde opp. Det kom både måker og rotter. Og flere hadde med seg øl og festet til langt på natt. Folk som sov i båtene ble jo forstyrret.

Johnny Trandem mener de eier moloen, og dermed har rett til å sette opp skiltene. Foto: Vicoria Ose / NRK

Videre forklarer Trandem at de skal sende forespørsel til friluftsnemnda for å høre hvordan loven fungerer. Viser det seg at skiltene er ulovlige, så vil de fjerne dem.

– Men dette er jo uansett ikke en molo som er fin å gå eller oppholde seg på. Den fungerer som en bølgebeskytter, og har store sprekker. På bryggen, som vi vet er vår, får vi heller sette opp et gjerde, sier han.

Må ivareta allemannsretten

Bjarne Eikefjord har forståelse for at Trandem vil forhindre at folk griser og bråker på moloen, men mener det må gjøres andre tiltak enn å forby fisking.

– Man kan ikke sitte å se på at noen ulovlig prøver å gripe inn i allemannsretten. Dette er en rett som går langt tilbake i Vikingtiden, sier han.

Saken om moloen er nå hos Rygge kommune, der fungerende plansjef, Øivind Frantsen har sett på planmessige og eiermessige forhold.

– Nå skal vi gjøre en avklaring med fylkesmannen om hvordan vi skal forholde oss i saken, forteller han.