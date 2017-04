Full stans etter ulykke

Det er fortsatt full stans på nye E18 etter at tre biler var involvert i en ulykke mellom Elvestad og avkjøringen til fylkesvei 120. Askimporten er stengt i retning Oslo. – En bil skal ha kjørt til siden med motorstopp. Så skal det ha stanset en bil nummer to for å hjelpe til. Da skal bil nummer tre ha kjørt inn i bilene bakfra, opplyser operasjonsleder i Østfold, avdeling Follo, Kari Monsen.