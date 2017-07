Full fyr i næringsbygg i Moss

Brannmeldingen kom til Alarmsentral Øst klokken 19:45. De opplyste kort tid etterpå at bygget står i full fyr. Operasjonsleder Bjarte Norheim i Øst politidistrikt sier det raskt ble meldt om mye svart røyk.

– Vi har evakuert et område sør for brannstedet. Der er det litt i overkant av 30 hus, men ikke alle er hjemme. Vi har fått evakuert de som var der, sier Norheim.

Beboerne som ble evakuert fra hus i Tjernveien og Skanseveien har fått tillatelse av politiet til å vende hjem igjen. Den kraftige røykutviklingen kan ses fra Tønsberg og Grefsenkollen, rapporteres det til NRK.

Noenlunde kontroll

Klokken 21:12 sier Alarmsentral Øst at brannmannskapene har kontroll på brannen, men politiet legger til at det er en viss fare for at flammene kan spre seg til et nabobygg på området.

Hva som er lagret inne i bygget er så langt ikke kjent.

Røykutviklingen gjør at brannen i Moss er synlig på lang avstand. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Det er et næringsbygg som brenner, hva det inneholder vet vi ikke nå, sier operasjonsleder Norheim.

– Varmeutviklingen har vært ganske intens, og vi har så langt ikke fått snakket med noen kontaktpersoner der, opplyser alarmsentralen.

Politiet har ingen opplysninger om det har vært folk til stede i bygget, men det er ikke meldt om personskader, opplyser Norheim videre.

– Så langt skal det ikke være noen spredningsfare.