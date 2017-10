Fulgte skytedramaet i Las Vegas via politiradio

– Det er en enormt tråkig hendelse, som preger hele byen. Jeg får frysninger på ryggen av å snakke om det, sier Bjørnli på telefon fra Las Vegas.

Søndag kveld ble 59 mennesker drept og 527 skadet, da 64 år gamle Stephen Paddock fra 32. etasje på Mandalay Bay Resort og Casino åpnet full ild mot en countryfestival.

Paddock hadde med seg 23 våpen inn på hotellet uten å bli oppdaget

Lasse Bjørnli fra Råde i Østfold flyttet til USA for over 20 år siden og jobber selv som artist i Las Vegas.

Hadde venner på konserten

Bjørnli forteller at han er glad i countrymusikk og at han ofte får tilbud om gratisbilletter til konserter i byen.

Flere av vennene til østfoldingen var på festivalen. Selv måtte han jobbe overtid og valgte derfor å dra rett hjem til boligen, som er åtte minutters gange unna hotellet Mandalay Bay.

– Jeg var veldig glad for at jeg ikke dro på den konserten. Det var kanskje like greit at jeg måtte jobbe overtid den kvelden.

Folk løper i full panikk fra skyting ved en countryfestival på strekket The Strip i Las Vegas. Foto: David Becker / AFP

Fulgte dramaet på politiradio

Samboeren til Bjørnli, Angela McClelland, jobber som politibetjent i Las Vegas, og sammen fulgte de to skytedramaet via hennes politiradio.

– Vi satt oppe og fulgte med hele natten. På politiradioen hører man også ting som ikke blir sagt på TV. Det er en gal verden, forteller han.

Samboeren McClelland ble selv berørt av episoden.

– En tidligere kollega av henne ble drept i skytingen. Det var også flere av kollegene hennes som ble sterkt berørt, forteller Bjørnli.

– Fortsatt liv og røre

Bjørnli markerte seg raskt som «trygg» via Facebook, og han fikk også kontakt med familiemedlemmer for å fortelle at han var i sikkerhet.

Bjørnli flyttet til USA for over 20 år siden og er ofte på countrykonserter i Las Vegas. Foto: Privat

Han var ute og gikk med hunden i en park like ved Mandalay Bay da han snakket med NRK tirsdag morgen norsk tid. Han sier at livet går sin vante gang i Las Vegas.

– Det er fortsatt liv og røre her nå. Men det er litt skremmende det også, at livet fortsetter som før. Det er helt utrolig det som har skjedd. Men det er jo vanskelig å finne en slik «lone wolf», som man kaller det.

Hva er de siste meldingene fra politiet i Las Vegas nå?

– De jobber med å kartlegge så mye som mulig nå, blant annet med å finne pårørende til de som er drept og skadd. Det vil nok ta lang tid å få kartlagt alt sammen. Det har jo blitt funnet utrolig mye våpen i hjemmet hans. Dette er bare trist.

Har du blitt redd?

– Ja, selvfølgelig. Man blir redd når slike ting skjer i nærheten av der man bor.