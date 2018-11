Kjøttmeisen skiller seg ut i mengden av småfugl. Flere av de gulgrønne fuglene har store svulster og blodige sår. Poxviruset rammer kjøttmeis flere steder i landet.

– Det er sjelden jeg ser fugler rammet av poxviruset, men i år har det vært mange tilfeller, sier ornitolog Rune Aae.

Aae har bare observert poxviruset på senhøsten, og bare hos kjøttmeis.

– Det kan tyde på at dette er en artsspesifikk variant av viruset, som bare smitter mellom kjøttmeis.

– Ta en pause i fôringen

På høsten øker fuktigheten i lufta, samtidig som kjøttmeisene samles på fôringsplassene over hele landet.

Det er for poxviruset som for andre kontaktsmittebaserte sykdommer, smittepresset forverres i fuktig vær og med høyere tetthet av fugl.

ORNITOLOG: Rune Aae, her med en haukugle, har observert mange tilfeller av poxvirus hos kjøttmeis i høst. Foto: Tomas Berger / NRK

Viruset er harmløst for mennesker, men kan være dødelig for fuglene. Ornitologen ber derfor folk ta en pause i fôringen på fuglebrett, hvis smittede fugler er observert.

– Hvis det er noen syke kjøttmeis innimellom de friske på fôringsbrettet, er det stor sjanse for at smitten vil spres til de andre fuglene. Det kan derfor være lurt å avbryte fôringen noen dager, og det bør også alle naboene gjøre hvis det skal ha noen effekt, sier Aae.

Ornitologen legger til at ikke alle er enige med ham. Noen mener at det beste er å fortsette med fôringen for ikke å spre smitten ytterligere til andre fôringsstasjoner.

SÅR: Rune Aae ber folk om å stanse matingen på fuglebrett hvis de oppdager kjøttmeis med sår og blemmer. Foto: Rune Aae

Smittede fugler fryser i hjel

Viruset kommer inn i småsår og rifter hos fuglene, og sykdommen resulterer i nakne svulster fulle av blod og virus.

Disse sprekker lett når de kommer i kontakt med andre fugler, eller andre ting kjøttmeisen kommer borti, forklarer Aae.

– Viruset er derfor til dels meget smittsomt.

Hadde det vært varmere i lufta ville mange av de smittede fuglene blitt friske av seg selv, men ved lave temperaturer og særlig i frost vil varmetapet være så stort på de nakne svulstene at fuglene fryser i hjel.

– I så måte er det bra for de friske kjøttmeisene at frosten og vinteren straks står for døren, slik at smittepresset blir redusert til et minimum.

Aae tror ikke fuglene får fysisk vondt av sykdommen.