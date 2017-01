Frykter savnet kvinne har gått gjennom isen

– Dykkerne er i råken nå og leter. Det er sendt en savnetmelding på en dame i området, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Østfold-politiet.

Det var like før klokken 15 at politiet slo alarm etter at det ble hørt rop om hjelp ved Kornsjø sør i Halden.

På svensk side av grensen er det funnet en råk i isen.

Hunden kom tilbake

Stedet ligger 1,4 kilometer sør for grenseovergangen Kornsjø sør i Halden, opplyser politiet.

– Vi har ikke funnet noen. Men vi har fått melding om en dame som dro på tur med sparkstøtting. Hunden er kommet tilbake, og den var våt, sier Sandberg.

Dykkere fra Fredrikstad har rykket ut og er med i letingen.