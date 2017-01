Frykter for arbeidsplassene

Ansatte ved Nortura i Sarpsborg frykter for at 75 arbeidsplasser kan forsvinne. Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. I fjor ble det kjent at arbeidsplasser ved skjæreavdelingen står i fare og ansatte frykter at en avgjørelse om nedleggelse av avdelingen allerede er tatt av konsernledelsen.