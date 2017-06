Frykter at noen legger ut gift for å drepe dyr

Kjempemåling for Ap

Elise Bjørnebekk-Waagen (27) fra Sarpsborg er en av fire fra Arbeiderpartiet som havner på Stortinget til høsten dersom resultatet fra en ny meningsmåling slår til. Målingen er utført av Infact for A-mediaavisene i distriktet. Også Senterpartiet gjør det godt og vinner et mandat i målingen, mens både Høyre og Frp mister et av sine mandater.