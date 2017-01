Frykter at arbeidsplasser vil ryke

I helga ble det kjent at Mack-ølet fra Troms kan bli borte i 18 av 19 fylker i Rema 1000 sine butikker. Det har ført til voldsomme reaksjoner fra sinte forbrukere.

Det var i vår at Rema 1000 fridde til leverandørene med sin bestevenn-strategi. Den går ut på å slanke antall merkevarer i sortimentet, og inngå langsiktige og eksklusive avtaler med færre leverandører. De som blir «bestevenn» med Rema får mer synlighet i butikkene.

Direktør for Bryggeri og drikkevareforeningen, Petter Nome, forteller at beregninger gjort av bryggeriene viser at de miste store volumer. Foto: Bryggeri- og Drikkevareforeningen

Direktør for Bryggeri og drikkevareforeningen, Petter Nome, mener REMAs strategi kan få store konsekvenser for de mellomstore bryggeriene.

– Det er sannsynlig at folk i verste fall kan miste jobben. Her er det snakk om at de mister ganske store volumer. Dette er i hvert fall sagt av bryggeriene, sier Nome til NRK.

Mindre å velge blant

Én av de nye «bestevennene» er øl- og brusprodusenten Ringnes, som blir hovedsatsingen til Rema innen drikkevarekategorien de neste tre årene. Dette er dårlig nytt for Hansa Borg Bryggeri.

– Ringnes Carlsberg er allerede en dominerende aktør med over 50 prosent av det norske markedet. Sånn som det ser ut nå, vil de få 75 prosent av all ølomsetning hos Rema 1000. Og øl er en veldig stor kategori i norsk dagligvare, sier administrerende direktør i Hansa Borg Bryggeri AS, Lars Midtgaard.

Hansa Borg Bryggeri eier Hansa Borg i Sarpsborg, CB i Kristiansand og 54 prosent av Nøgne Ø i Grimstad. Hvilket øl du får i Rema 1000 vil også være avhengig av hvor i landet du handler.

– Borg pils og Østlandets gull vil være tilgjengelig i Sarpsborg-området. Og vi vil sitte igjen med Fredrikstad pils i Fredrikstad. Det er svært begrenset for hvordan det er i dag, sier han.

Kan gå mot sentralisering

Direktøren sier at de ikke passer inn i den nye strategien til dagligvareselskapet og at det nå foregår forhandlinger.

– Vi har for så vidt blitt enige om et sortiment, men vi er ikke enige om hvor produktene skal plasseres og i hvilke områder de skal selges. Det som foreligger nå er så på kollisjonskurs med det som vi har blitt forespeilet tidligere, at vi har gitt beskjed om at det er uakseptabelt, sier han.

Direktøren sier at det på sikt kan bli aktuelt med sentralisering. De ansatte frykter for jobbene sine.

– Vi er en solid bedrift, men det er klart at hvis vi over tid mister volumet og ikke klarer å ta igjen de andre kjedene, blir det en del arbeidsoppgaver som faller bort. Da må man tilpasse bemanningen deretter. Vi er ikke der ennå, men vi kan fort komme i en situasjon hvor man ser på grep, sier Midtgaard.

Lokal øl i lokale butikker

Mette Fossum, kommunikasjonssjef i REMA 1000, tilbakeviser at de som kjede skal ekskludere visse ølmerker.

Kommunikasjonssjef i REMA 1000 forstår folks engasjement for ølsalg. Foto: Rema 1000

– Vi forstår at folk er veldig engasjert i ølet sitt og engasjert i kampen om å bevare det i sin REMA butikk. Det er ikke slik at vi skal slutte å selge deres lokale øl. Vi skal fortsatt ha Aass i Drammen og Hansa i Bergen. Dette er en forhandling som fortsatt kjøres, sier Fossum.