Frustrerende frislipp, syns Ytre Hvaler nasjonalpark

Det er fremdeles forbudt å bruke vannskuter inne i Ytre Hvaler nasjonalparks område.

– Forskrift for Ytre Hvaler Nasjonalpark, paragraf 3.72: "Vannskuter er forbudt." Det er ikke til å misforstå, sier forvalter Monica Olsen i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Regjeringen har også presisert at enkelte verneområder har et eget forbud mot vannskuter som videreføres selv om selve vannskuter-forskriften oppheves.

Blant dem er altså Ytre Hvaler nasjonalpark, lignende marine parker og flere sjøfuglreservater.

Men Olsen både ser og forstår at bortfallet av forskriften kan bety at folk tar feil når de tror de har rett til å skjøre vannskuter der de vil.

FORTSATT FORBUDT: – Vi har selvfølgelig et oppsyn og et politi som vil håndheve vårt regelverk, sier Monica Olsen. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– Jeg forstår at folk blir forvirret. Og opphevelsen av forskriften er veldig frustrerende for oss. Veldig mange tror jo nå at det er fritt fram å kjøre vannskuter. Noe det jo ikke er alle steder.

«Det visste jeg ikke» holder ikke som unnskyldning

Det er langt fra bare Ytre Hvaler nasjonalpark som har egne vannskuter-forbud. Olsen antyder at det ikke vil hjelpe de som blir tatt i å kjøre ulovlig i den tro at det ikke er forbudt.

– Enhver som skal ut å kjøre vannskuter er pliktig til å kjenne regler for verneområder, fortsetter Monica Olsen. Denne nasjonalparken dekker hele ytre Hvaler, så hvis man beveger seg ut mot Akerøya, for eksempel, så kjører man vannskuter ulovlig.