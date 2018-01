Frp lover rask behandling av Leirstein-saken

NRK avslørte onsdag at Ulf Leirstein i 2012 sendte eposter med pornografisk materiale til unge gutter som var aktive i FpU.

En av guttene, som var 14 år da han fikk bildene, fortalte om epostene anonymt til Dagsrevyen onsdag kveld.

Torsdag delte han også sin historie med Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

– Vi har hatt en samtale med kilden bak informasjonen som ble kjent gjennom NRK. Temaet i samtalen, var de opplysningene som kom frem i går. Det er bedre å få høre det direkte enn å få det via media, sier Limi til NRK.

Lover rask behandling

Ifølge Limi var det den unge mannen selv som tok kontakt med Fremskrittspartiet.

– Vi har nå koblet på vårt organisasjonsutvalg for videre oppfølging. De må nå møtes så raskt som mulig. Så håndterer de saken videre, frem til de føler at de har grunnlag for å komme med en anbefaling til en konklusjon, sier han.

Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi har snakket med en av de unge mennene som mottok porno fra Ulf Leirstein i 2012. Foto: NRK

Limi antyder til NTB at en konklusjon i saken vil være klar i løpet av noen dager.

– Både for oss i stortingsgruppen og Ulf Leirsteins del er det viktig at dette skjer veldig raskt og også for dem som har kommet med info. Alle er tjent med at dette blir behandlet på en rask og grundig måte.

Limi vil heller ikke slå fast at Leirstein har brutt Frps retningslinjer.

Kjenner ikke til andre saker

Han opplyser til NTB at kilden ikke ønsker å stå frem i all offentlighet, men at han vil samarbeide med partiet for å få fram den informasjonen han har.

– Vi ønsker nå å få frem informasjon, detaljer og omstendighetene rundt det som er skjedd.

Kjenner dere til om det har vært noen andre, lignende saker?

– Nei, det gjør vi ikke.

Leirstein innrømmet og beklaget onsdag upassende oppførsel. Han ønsket torsdag overfor NTB ikke å kommentere saken ytterligere.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Leirstein.

Njåstad trer til side

Det er nå Frps organisasjonsutvalg som skal behandle saken. Utvalget ledes av stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Helge André Njåstad, men han har valgt å frasi seg ansvaret for behandlingen av Leirsteins sak.

Årsaken er at Njåstad som andre nestleder i stortingsgruppen sitter i ledertrioen sammen med Limi og Leirstein.

– Jeg trer til side, og det er det øvrige organisasjonsutvalget som følger opp. Det vil derfor være Gustav Bahus som fungerer som leder i den saken, sier Njåstad til NTB.

Bahus er fylkesleder for Frp i Hordaland.