Frikjent for toll-trusler



En mann i 50-årene, bosatt i Oslo, er frifunnet for anklager om å ha truet tollere på Svinesund. Mannen møtte for tingretten i Halden forrige uke, tiltalt for å ha kommet med drapstrusler mot to tollinspektører under en kontroll i april i fjor. Tingretten konkluderer med at det på grunn av språkproblemer kan ha oppstått misforståelser begge veier, og finner det ikke bevist at mannen truet tollerne slik han var tiltalt for.