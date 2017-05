Fredrikstad kåret til Norges mest attraktive by

– Fredrikstad har jobbet målbevisst over lenger tid for å styrke sentrum. Jeg er imponert over hva kommunen og næringsdrivende har fått til sammen for å skape levende sentrum og gode byområder, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Byfergene har fraktet folk gratis rundt i byen siden 2013. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Satset på sentrum

Staten trekker frem satsingen på gratis ferge som binder sammen byen som en viktig grunn til at Fredrikstad får prisen. Et annet argument fra juryen er byens offensive satsning på sentrum som har gitt resultater. Det tredje er måten kommunen, i samarbeid med andre aktører, tar i bruk forskning og ny kunnskap i sin måte å jobbe på.

Gågata i Fredrikstad har fått nytt liv den siste tiden, og tomme lokaler har igjen blitt fylt opp av nyetableringer. Foto: Tomas Berger / NRK

Siden 2013 har fergene på Glomma vært gratis å bruke og tilbudet ble utvidet til også å betjene vestre elveløp. Antall reisende økte fra 300 000 årlig til 1,25 millioner.

God stemning på rådhuset

En som ble glad da han fikk beskjeden var ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, som representerer Arbeiderpartet.

– Jeg satt i bilen da jeg fikk beskjeden fra kommunalministeren. Jeg visste det var en mulighet for seier siden vi var i finalen, men man vet jo aldri. Det var en stor glede, sier Nygård.

Hvordan skal dette feires?

– Si det? Vi har ikke tenkt på hvordan vi skal feire. Det er ikke så viktig om det blir champagne, brus, kake eller hva det blir. Men det blir ikke dårlig stemning på rådhuset i dag, det blir det ikke!

Får 250.000 kroner

Prisen på 250.000 kroner, plakett og diplom deles ut 13. juni av statsråd Jan Tore Sanner.

Det er ikke bestemt hva pengene skal brukes til, men ordfører Jon-Ivar Nygård ønsker at pengene skal brukes på aktivitetsskapende tiltak i sentrum, helst for barn og unge.

– Vi har blant annet snakket om et parkour-anlegg, men vi får se hva det blir til, sier Nygård.

Han var for øvrig på vei til nabobyen Sarpsborg da NRK pratet med ham, og syntes det var helt greit akkurat i dag.