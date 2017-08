Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi spilte virkelig som dritt. Åpningen på kampen var en katastrofe. Vi klarte ikke å finne rytmen. Det er ingen unnskyldninger for dette, vi spilte som dritt, sa Fredrikstad-kaptein Mislav Leko til Fredriksstad Blad umiddelbart etter kampslutt.

Allerede 28 sekunder ut i kampen sendte Vegard Leikvoll Moberg hjemmelaget i føringen. Trond Olsen doblet ledelsen kun åtte minutter senere.

Etter hvilen fulgte Ulrik Saltnes opp med 3-0 scoringen, før Olsen scoret sitt andre for dagen og fastsatte sluttresultatet til 4-0.

– Det er en veldig fin vane. Vi holder nullen ikke minst. Vi er positive og knerter motstanderne mildt sagt før de kommer seg ut av startblokka, sier Glimt-trener Aasmund Bjørkan til NRK.

Han kunne fornøyd konstatere at Bodø/Glimt komfortabelt tok et nytt steg mot opprykk til Eliteserien.

Tøft kampoppsett

Samtidig ble kampen om å beholde plassen i divisjonen enda tøffere for bortelaget.

Både Arendal og Kongsvinger vant sine kamper, mens Elverum tok et sterkt bortepoeng mot Levanger.

Dermed begynner det virkelig å brenne under beina på et Fredrikstad-lag som kun har vunnet to kamper denne sesongen, og som har hele sju poeng opp til sikker plass.

Allerede søndag reiser de til Arendal for å møte bunnlaget i 1. divisjon. Med tap der vil FFK ligge på direkte nedrykk.

Deretter følger det knalltøffe kamper mot Åsane (12), Elverum (15), Start (2) og Kongsvinger (11) på løpende bånd, før sesongen avsluttes med fem kamper mot lag som alle ligger på topp 10 i skrivende stund.

– Alle kampene som står igjen nå er viktige. Men kampen mot Arendal blir en nøkkelkamp, det er det ingen tvil om, sier FFK-assistent Aleksander Olsen til Fredriksstad Blad.