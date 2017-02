Fraværet går ned på de videregående skolene

Det er Østfold fylkeskommune som opplyser dette i en pressemelding. I Østfold har timefraværet i første termin i gjennomsnitt gått ned med 43 prosent, sammenlignet med samme tid forrige skoleår.

– Svært gledelig

Fylkesdirektør i opplæringsavdelingen, Solveig Fjærvik Olsen, er glad for utviklingen.

– Det at det samlede fraværet ved de videregående skolene går ned, er selvfølgelig svært gledelig. Det må jo innebære at flere ungdommer er til stede på skolen og deltar aktivt i opplæringen. Vi vet at det har positiv effekt for fullføringen til slutt, sier hun.

Og det er fraværsregelen som skal være årsak til nedgangen.

Skal oppsummere ved slutten av året

– Samtidig kan nok også fraværsregelen føre til at flere ungdommer velger å slutte på skolen, erkjenner fylkesdirektøren.

Fremstillingen viser elevenes gjennomsnittlige timefravær og dagsfravær 1. termin de fire siste årene. Foto: Østfold fylkeskommune

Om fraværsregelen virkelig har ført til at elever heller slutter på skolen, er for tidlig å si noe om.

– Det kan vi først si noe sikkert om når skoleåret er over. Skolenes hovedfokus nå er å få flest mulig til å fullføre og bestå med best mulig resultat, sier hun.