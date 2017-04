– Jeg var i slutten av 40-årene og skjønte raskt at jeg måtte plante et stort tre om jeg skulle ha mulighet til å oppleve å gå under det, sier Christin Marie Nygaard Hansen.

Forelsket i trær

Hagen hennes var en kjedelig, flat firkant i mange år. Men da det første treet kom i jorda ballet det på seg.

Christins aller første tre, en Magnolia Galaxy. Foto: Christin Marie Nygaard Hansen

Det ble flere. I dag er hagen tettpakket med trær i alle varianter. Høye og lave, vintergrønne busker, elegante lønnetrær, og kirsebærtrær som eksploderer i rosa om våren.

– Da jeg så et magnoliatre for første gang i 2007 bestemte jeg meg raskt for at jeg ville ha et. Året etter sto det et Magnolia Galaxy foran huset.

Deretter tok hun fatt og plantet flere magnoliatrær, kirsebærtrær, ferskentrær, lønn, rododendron og hortensia. Hun har formet hagen med trær og busker, bedene har kommet etter hvert.

Før og nå

Christin er glad i å ta bilder, og har dokumentert forvandlingen. Her er hagen før trær, planter og drivhus kom til:

Fra fotballhage til frodig oase. Christin Maries egne bilder.

– Trær har alltid fascinert meg! Barndomsminner fra bestefar sin nyttehage på Kongsberg med gamle eplesorter, pærer, plommer, kirsebær og moreller. Alt sto i blomst. Det gjorde inntrykk på meg, og har nok vært en drivkraft i det å plante trær, sier Christin.

Velg riktige trær

Gartner Steinar Johansen er enig i at trær er viktig i en hage.

– Små trær til små hager. Gartner Steinar Johansen med et tempeltre. (Ginkgo biloba) Trives også i krukke. Foto: NRK

– Men du må velge trær som passer i din hage. Å plante potensielle kjemper i en liten hage er jo ikke lurt, og så må jo trærne du planter tåle klimaet der du bor.

Johansen har flere favoritter, men slår et ekstra slag for rogna.

– Rogn er hardfør og fin. Den kommer i mange former og størrelser. Har vakre blomster om våren og fine bær om høsten. Det er et flott prydtre, som kan plantes stort sett over hele landet.

For minihagen og balkongen finnes også et stort utvalg trær.

– Tempeltreet har fine, spesielle, lysegrønne blader, og trives både i bed og krukke, sier han.

Hage hele året i drivhuset

– Når man først blir bitt av hagebasillen får man bare lyst på mer og mer, ler Christin.

Hun investerte etter hvert i et romslig drivhus. Her er det selvsagt også trær. Her står de som trives best i varmen, som appelsintre, sitrontrær og chilibusker.

Christin i drivhuset Foto: Camilla Næss / NRK

– Her i drivhuset er det jo supert å la oliventreet og mindre hardføre arter overvintre. Jeg har litt varme her inne og bruker det som lysthus hele året.

Selv midt på vinteren koser Christin seg i hagen og i drivhuset. Venner og familie setter pris på hvordan hagen er blitt.

– Da barna var små var dette en perfekt fotballhage. Nå gleder venner og barn seg til å komme og nyte hagen og spise god mat i lysthuset.