Fotgjenger omkom i traktorpåkjørsel i Fredrikstad

Ulykken skjedde da et eldre ektepar som gikk tur skulle krysse veien via et gangfelt på stedet, forteller innsatsleder Remi Kopperud i Øst politidistrikt til NRK.

– Det er arbeider på stedet i forbindelse med veibygging og derfor en del gjerder ved veien. Ekteparet krysset veien over et gangfelt og det kom en traktor som dessverre kjørte på en av de to turgåerne, sier han.

Vitne til ulykken

Fotgjengeren ble erklært død på stedet av helsepersonell. Ifølge Kopperud ble kona vitne til at mannen ble påkjørt. De pårørende er varslet.

– Det er naturligvis en forferdelig situasjon å være vitne til. Både kona og føreren av traktoren blir tatt hånd om av helsevesenet, sier han til NRK.

Også flere andre personer ble vitne til ulykken. Fylkesvei 117 Storveien er stengt mens politiet gjør undersøkelser på stedet.

Førerkortet beslaglagt

– Det kan ha vært dårlig sikt. Det er lav sol og vanskelige kjøreforhold. Ulykkesgruppa til vegvesenet og krimteknikere fra politiet vil blant annet undersøke hvor glatt det er og traktorførerens synsfelt. Men vi er helt sikre på at han ikke har gjort dette med viten og vilje, sier Kopperud.

Førerkortet til traktorsjåføren er beslaglagt.