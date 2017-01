Fortsatt mye influensa

Sykehuset Østfold har fortsatt mange pasienter med influensa og omgangssyke. For å unngå smittespredning oppfordrer de publikum om å begrense antall besøk på sykehuset. – Siden før jul har vi hatt mange pasienter med influensa og nå omgangssyke. Vi ønsker i de fleste tilfellene at det skal være én besøkende per pasient, sier Jon Birger Haug.