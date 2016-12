Fortsatt ikke spor etter savnet

Politiet leter fortsatt etter 57 år gamle Solbjørg Anita Andersen som forsvant fra sitt hjem 7. desember i Sarpsborg. Politiet håper at noen kan ha sett damen og gir politiet beskjed. Krimsjef i Sarpsborg, Kai Andersen, sier at politiet ikke har holdepunkter som tilsier at den savnede har vært utsatt for noe kriminelt.