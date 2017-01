Forskningsmillioner til Østfold

Forskningsrådet deler ut 406 millioner kroner til 42 norske forskningsprosjekter. Borregaard i Sarpsborg, samt Prediktor Medical og Barco i Fredrikstad er blant bedriftene som får støtte. – Det er kun de beste forskningsprosjektene som blir valgt ut, og jeg er sikker på at dette vil gi et godt grunnlag for nye produkter og tjenester, sier næringsminister Monica Mæland.