Forskjellsbehandler funksjonshemmede

– Nå står jeg fritt til å leve som et normalt menneske og ikke alltid spørre noen om å kjøre meg, sier den blinde Fredrikstad-kvinnen Tina Maria Asikainen.

For Samferdselsdepartementet har i år gitt Østfold, Møre og Romsdal, Aust-Agder og Nord-Trøndelag til sammen 56 millioner kroner ekstra for å utvide ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen).

For Asikainen betyr det at hun kan kjøre taxi for om lag 100 kroner dagen, mens hun tidligere kunne kjøre taxi for 7 kroner dagen.

– Nå kan jeg følge datteren min på svømming annenhver onsdag, være med henne på teater på mandager og dra til byen på en onsdag om jeg har lyst, sier hun.

Vil ha ordning for hele landet

Den utvida ordningen i de fire fylkene er først og fremst beregnet for blinde, svaksynte og rullestolbrukere som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. I Østfold nyter om lag 750 personer godt av det utvidede TT-tilbudet.

– Det skulle vært en landsdekkende ordning som er helt lik for alle, mener Asikainen.

TT-kortene har fått større verdi for mange funksjonshemmede i Østfold. Foto: Anne Ognedal / NRK

Men selv før ekstratildelingen ble TT-ordningen praktisert ulikt fra fylke til fylke.

– Vi synes det er urettferdig. Det vi snakker om her, er å komme seg fra det ene stedet til det andre og kunne delta i samfunnet, sier generalsekretær Arnt Holte i Norges Blindeforbund.

Han er glad for at noen fylker får mer penger, men mener samtidig den statlige utvida ordningen burde gjelde hele landet. Holte tror det er realistisk å få til fra 2020.

– Jeg har en følelse av at det er en gryende forståelse blant politikeren at det er urettferdig at blinde og svaksynte foreldre ikke skal kunne gå på foreldremøte for barna sine fordi de ikke kommer seg dit.

17,5 millioner på deling

Tina Maria Asikainen går gjerne til Fredrikstad sentrum sammen med førerhunden Rex hvis det er bra vær.

Men hun er glad for at hun nå har råd til taxi hvis det regner eller snør, for da slipper førerhunden Rex å bli møkkete.

– Jeg vil jo gjerne ta hensyn, jeg vil ikke at han skal komme traskende inn i en butikk og riste av seg søle.

Fra første juli kan også blinde, svaksynte og rullestolbrukere i andre fylker få nyte godt av den samme ordningen som henne.

For Samferdselsdepartementet har holdt av 17,5 millioner kroner som de andre femten fylkene kan søke på.