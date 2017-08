Etterforsker kraftig smell i Halden

Politiet i Halden har funnet et rør de tror kan nyttes til et kraftig smell som hørtes over byen natt til søndag. Krimsjef Mona Bergseth sier smellet ikke var farlig, men skapte noe frykt. Derfor vil politiet forsøke å finne spor på røret som ble funnet i Rødsparken. Røret ligner på det som trolig var årsaken til et tilsvarende smell i Halden i mai i år.