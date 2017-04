Forsinkelser på Østfoldbanen

Kvinne frifunnet for bedrageri

NAV beskyldte firebarnsmoren fra Sarpsborg for bedrageri av nærmere 250.000 kroner, og kvinnens leilighet ble tvangssolgt for at hun kunne betale tilbake pengene. Men i retten ble hun blankt frifunnet for bedrageribeskyldningene. Det skriver sa.no. – Jeg er glad for at noen endelig har trodd på hva jeg har sagt hele tiden, sier firebarnsmoren da Sarpsborg Arbeiderblad treffer henne like etter at hun har fått forkynt frifinnelsen i tingretten.