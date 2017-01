FredrikstadLAN avlyst

Økonomiske problemer gjør at datatreffet FredrikstadLAN må avlyses. Det skriver Fredriksstad Blad. Morgan Olsen i FredrikstadLAN forteller at leieprisen i Kongstenhallen er høy for en ideell organisasjon, og at underskuddet er for stort når det forventede billettsalget uteblir. Alle som har kjøpt billett vil få pengene refundert.