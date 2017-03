Ifølge naturvernmyndighetene i Sverige er det i dag kun tre-fire hekkende par av arten hvitryggspett igjen i landet.

De ønsker derfor at fuglen skal bevares ved hjelp blant annet av frivillig avsetting av areal, områdebeskyttelse, fôring og utslipp av ungfugler, skriver SVT.

Men kommunalråd Daniel Schützer i Årjäng mener tiltakene er altfor omfattende. Særlig mener han at forslaget om frivillig avsetting av areal vil være en krenkelse av eiendomsretten til den enkelte skogeier.

– Hvem vil frivillig sette av skog? spør han.

Foreslo paintballjakt

Daniel Schützer har skapt reaksjoner med sitt høringssvar til naturvernmyndighetene. Foto: SVT

I et høringssvar til naturvernmyndighetene lanserer Schützer i stedet et forslag som har skapt reaksjoner.

– For å vise hvilken urimelig påvirkning bevaringsprogrammet vil ha for Årjäng kommune og skogeierne, foreslår Årjäng at samtlige tiltak i programmet erstattes med paintballjakt slik at hakkespetten ikke lengre er hvitrygget, står det i høringsuttaleslen.

Tanken er at paintball-kulene skal gi hvitryggspetten en ny farge, og at de dermed blir en «ny art» som ikke skal trenge vern.

Schützer understreker at også deres eget forslag vil oppfattes som urimelig, men at det er et nødvendig utspill for å få debatt om spørsmålet.

– Et tradisjonelt svar ville ikke fått noen oppmerksomhet. Deres forslag er urimelig, og derfor kontrer vi med et urimelig svar, sier han til SVT.

– Barnslig og useriøst

Enhetssjef Maano Aunapuu hos naturvernmyndighetene reagerer på utspillet – selv om det ikke skulle være alvorlig ment.

– Daniel Schützer sier kanskje dette med glimt i øyet, men det er fremdeles en uheldig uttalelse, sier han til svt.se.

Også Miljøpartiet i Årjäng kritiserer uttalelsen til Schützer. Pressekontakt Lennart Bryntesson sier han forventer at nivået på debatten skal være høyere.

– Vi motsetter oss sterkt en debatt på det barnslige og useriøse nivået som kommunestyret har valgt i sin uttalelse. Hvis det er mangler i de foreslåtte tiltakene, så får man sørge for å diskutere svakhetene på en seriøs og konstruktiv måte, skriver han i en pressemelding.