Fører av stjålet bil pågrepet

Fører av en stjålet bil er pågrepet av politiet i Sarpsborg. To menn løp fra bilen etter at de krasjet i et gjerde i Strømsæthers vei i Sarpsborg i morges, men føreren ble pågrepet ved hjelp av politihund. Passasjeren er fortsatt forsvunnet. Bilen var meldt stjålet fra Bellevue i Fredrikstad i natt. En del tjuvgods ble tatt i beslag, skriver politiet på Twitter.