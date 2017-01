Foreldrepar tiltalt for vold mot egne barn

Fylkesmannen sier ja til hundepark

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold har ingen innvendinger mot hundeparken i Bjørndalen. Det skriver Fredriksstad Blad. Miljøavdelingen kaller hundeparken for et «positivt tiltak for området som bidrar til økt bruk og utnyttelse av turområdene». Etter at naboer klaget på parken, søkte kommunen om dispensasjon for etablering. Nå skal kommunens regulerings- og byggesaksavdeling behandle en fornyet søknad om etablering av parken.