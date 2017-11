Gutten og familien hans kommer fra Somalia, og onsdag kveld var flere i det somaliske miljøet i Askim samlet hjemme hos guttens foreldre.

En av dem var leder ved Muslimsk Kultursenter i Askim, Abdul Ashraf. Han sier at hele lokalmiljøet i byen er sterkt preget av hendelsen.

– Det er en tøff tid for familien og alle som kjente gutten. Den støtten folk har vist og hjelpen de har gitt, det har betydd mye. Familien er veldig takknemlige for hvor mange som deltok i leteaksjonen, og den støtten de har fått av skolen og kommunen, sier han.

Foreldrene takker for støtten i brev

Hundrevis av personer stilte opp for å hjelpe letemannskapene, da det ble kjent at den sju år gamle gutten ikke hadde kommet hjem etter skolen tirsdag ettermiddag.

– Det har vært rørende å se hvordan hele lokalsamfunnet har stilt opp for familien. Det var også utrolig fint å se hvor samlet folk var, uavhengig av bagrunn, religion og hudfarge. De frivillige var ute og lette etter gutten frem til midnatt. Det var veldig, veldig fint å se, sier Ashraf.

I et brev foreldrene til gutten har gitt til lokalavisen Smaalenenes Avis takker de for støtten og hjelpen de har fått de siste dagene.

«Enhver forelders mareritt har blitt virkelighet, men vi takker for den støtten vi får gjennom den tunge tiden for oss. Takk til Askimbyen skole og hele Askim.», skriver de.

Askimbyen skole arrangerte torsdag en minnestund for den 7 år gamle gutten. Rektoren forteller at det ble en sterk minnestund. Foto: Werner Winlund/NRK

Hadde minnestund: – Det ble veldig sterkt

Torsdag ble det arrangert minnestund for gutten på Askimbyen skole. Rektor Tone Kjenæs forteller at det ble en sterk opplevelse for de som var til stede.

– Denne gutten var noens bestevenn, noens fadderbarn og noens klassekamerat. Det var en veldig sterk minnestund. Mange gråt, men elevene tok også godt vare på hverandre. De ga hverandre klemmer og holdt rundt hverandre, forteller hun.

Torsdag kveld skulle skolen ha arrangert lysfest, en slags julefest, i gymsalen. Denne markeringen har blitt avlyst, forteller rektoren.

– Det er en seremoni hvor elevene i 1. klasse synger sanger og leser dikt for foreldrene. Vi har gjort en vurdering på at dette ikke var tiden å ha en lysfest, av respekt for familien til gutten som har omkommet. Barna har så mange følelser i seg nå som er mye viktigere å bearbeide, sier Kjenæs.

Tegnet for vennen

Også onsdag morgen åpnet skolen dørene til gymsalen for alle som trengte noen å snakke med. På et eget minnebord i gymsalen kunne elever, lærere og foreldre skrive sine siste hilsener i en minneprotokoll.

Flere av barna på skolen skrev og tegnet sin siste avskjed med en god venn.

«Kjære deg!! Du er hardt savnet. Det er mye mange ville sakt! Savner deg.», skrev en jente i femteklasse.

Flere av skolevennene til 7-åringen samlet seg også rundt dammen der gutten ble funnet. Der ble det lagt ned blomster og tent lys.