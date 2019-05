Foreldrene pusset opp gymsalen etter veddemål: – Det var lett

– Det var bare en enkel melding på Facebook, så hadde vi fullt mannskap åtte kvelder. Det var lett, sier Jon Reinfjord.

Dugnadsgeneral Jon Reinfjord hevder dugnad er lystbetont. Foto: Derek Bateman / NRK

Denne uka måtte ledelsen på Rakkestad ungdomsskole betale tilbake etter å ha tapt et veddemål mot en gruppe engasjerte foreldre.

De klarte å pusse opp hele gymsalen på dugnad innen 17. mai, og rektoren måtte servere en treretters middag til dugnadsgjengen.

Selvfølgelig skjedde det i gymsalen.

Ikke skjedd uten dugnad

I løpet av de siste månedene har nemlig skolens gamle gymsalen fra 1967 gått gjennom en ekstrem forvandling.

Slik så gymsalen ut før oppussingen. Foto: Privat

– De har slipt gulvet, malt veggene og gjort alt. Det er imponerende, sier rektor Lars Fagerhøi.

Han kaller gymsalen for en «kulturarena» fordi det er her de kan samle alle elevene. Rektoren føler han har fått et helt nytt rom.

Selv om det er en svakt fallende tendens i hvor mange som deltar i dugnader, er Norge fortsatt et dugnadsland. Når Statistisk sentralbyrå har undersøkt hvor nordmenn legger igjen mest dugnadsinnsats, er det først og fremst for ulike organisasjoner eller idrettslag.

At det jobbes såpass intenst med noe som folket i landbrukskommunen i Østfold kanskje kunne forventet at det offentlige skulle betalt for, er neppe like vanlig.

Gymsalen fikk et lysere og mer moderne preg etter oppussingen. Foto: Privat

FAU-leder Anne Kristin Syverstad i Rakkestad tror imidlertid ikke den 50 år gamle gymsalen hadde blitt pusset opp uten foreldrenes innsats.

– Nå har det blitt et helt annet rom vi kan bruke til masse. Slik dugnad skaper samhold, sier hun.

De måtte til og med si nei til noen foreldre fordi de ble for mange.

– Ekstraordinært

Selv om gymsalen er ferdig, har det også vært «vanlig» dugnad denne uka. Det vil blant annet si kosting av uteområdene og beising av benker før 17. mai.

Syverstad vedgår at foreldrene i hennes bygd nok trekker dugnadsinnsatsen uvanlig langt.

– Både i fjor og i år har det vært ekstraordinært mye. I fjor laget vi et uteklasserom til elevene, og i år var det gymsalen. Vi får ganske mye skryt av skoleledelsen, sier hun.

Rektor Lars Fagerhøi tapte veddemålet og måtte sørge for treretters middag til 40 dugnadsarbeidere. Foto: Derek Bateman / NRK

Det har hun helt rett i.

– Det er foreldre helt utenom det vanlige. De fortjener en treretts middag for den innsatsen, sier Fagerhøi.