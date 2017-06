Forbyr markering mot nazisme

– Urovekkende at politiet ikke ser forskjellen, sier leder i Foreningen for kjønns - og seksualitetsmangfold (FRI), Ingvild Endestad.

Politiet skriver i en pressemelding at faren for voldeligheter i Fredrikstad 29. juli gjør at planlagte demonstrasjoner denne dagen forbys.

«Flere aktører har meddelt politiet at de vil avholde motarrangementer i forbindelse med Den nordiske motstandsbevegelsens (DNM) melding om at de ønsket å demonstrere i Fredrikstad 29. juli. Politiet har nå besluttet å forby motarrangementene, i likhet med forbudet gitt DNM» står det i pressemeldingen.

Fare for vold

Politiet viser til konkret informasjon, blant annet i sosiale medier, om at elementer i den ytre høyrefløyen har til intensjon å oppsøke Fredrikstad for å gjennomføre markeringer dersom motarrangementene gjennomføres.

Foto: SKJERMDUMP/FACEBOOK

I tillegg opplyser politiet om at grupperinger tilknyttet venstrefløyen har antydet at de vil bruke vold, fysiske hindringer og ordensforstyrrelser for å hindre høyrebevegelsen i å markere seg.

– Det er politiets oppgave å beskytte retten til å ytre seg, og legge til rette for lovlige markeringer. Nå har vi en situasjon som tilsier en betydelig risiko for organiserte ordensforstyrrelser og voldshandlinger. Det er siste lørdag i fellesferien, og det vil være mange mennesker i byen. Byens innbyggere, tilreisende turister og demonstranter vil kunne bli satt i unødvendig risiko, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.

– Behandler oss på lik linje med voldelig gruppe

29. juli var dagen FRI skulle arrangere folkefest i Fredrikstad for å markere sine motargumenter mot DNM. Etter dagens avgjørelse blir dette avlyst.

– Jeg synes det er svært alvorlig at politiet behandler en nynazistisk, voldelig gruppering som ønsker å utslette noen av oss, på samme måte som en folkefest for kjærlighet, mangfold og tilhørighet for alle i byen, sier Endestad.

Leder for Foreningen for kjønns - og seksualitetsmangfold, Ingvild Endestad syns det er synd politiet behandler dem på lik linje med en nazistisk gruppe.

Hun forteller de aldri hadde tenkt på markeringen som en fysisk konfrontasjon, men som et breddeinitiativ som skulle fortelle folk at de ikke skulle være redde for å gå inn i byen – eller for å være den man er.

– Ytringsfriheten forutsetter at vi skal ha lov til å bevege og ytre oss trygt. Da er det politiets ansvar å sørge for at dette er mulig.

Omfattende sikringstiltak

Men politiet har kommet til at faren for alvorlige forstyrrelser av ro og orden er så stor at forbud er nødvendig. Det ville vært nødvendig med omfattende sikringstiltak som sperringer, kontrollposter og tung tilstedeværelse av politi, opplyser politimesteren.

– Dette vil være til stor ulempe for folk flest, sier Hasseldal.

Han understreker at forbudene gjelder arrangementene 29. juli, og er ikke et generelt

forbud. Dermed åpnes det opp for at aktørene kan få demonstrere på en senere tidspunkt. DNMs advokat, Nils Nordhus, sier dette nå er oppe til vurdering hos dem.