Forbyr ikke ansiktsdekkende plagg

Flertallet i fylkesutvalget vil ikke ha et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Flertallspartiene mener det er tilstrekkelig at dette blir avgjort lokalt. Høyre og Fremskrittspartiet mente derimot at det bør bli et nasjonalt forbud.