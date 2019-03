– Dette er en forferdelig alvorlig og trist sak, sier en tydelig preget Wenche Halvorsen til NRK.

Hun jobber som kommunaldirektør ved helse og velferd i Fredrikstad kommune.

Forbrent under dusjing

Fredag kveld ble en funksjonshemmet mann i 20-årene påført andre- og tredjegradsforbrenning i underlivet under dusjing ved en kommunal avlastningsbolig i Fredrikstad.

Kommunen meldte selv om hendelsen i en pressemelding lørdag ettermiddag.

– Mannen ble operert ved Sykehuset Østfold i Sarpsborg sent lørdag kveld. Han skal ikke være livstruende skadet, forteller Halvorsen til NRK.

Halvorsen sier til VG at de som skal dusje en bruker skal kjenne på temperaturen på vannet, og at pleieren skal ha gjort dette da hun skrudde på dusjen.

– Det store spørsmålet er om hun har fulgt opp, og kjent på vannet underveis, sier hun til avisen.

Kommunen skal nå gå nærmere gjennom hendelsesforløpet, sjekke dusjanlegget og gå gjennom kommunens rutiner slik at lignende hendelser ikke skal skje igjen.

Saken sendes også videre til fylkeslegen og Helsetilsynet.

Familien tar det tungt

En vernepleier fra kommunen, som kjenner mannen godt, er på plass på sykehuset og har vært der siden innleggelse.

Til Fredriksstad Blad sier Halvorsen at familien tar det svært tungt.

– Far, som er der, er svært bekymret og tar dette tungt. Han ser jo at sønnen hans ikke har det bra, og det er bare trist. Nå er det viktig at han får den beste behandlingen han kan få.

Hun legger til at det er viktig å ta vare på den ansatte i etterkant.

– Hun er fryktelig lei seg. Det er utrolig trist også for henne. Å gjøre en annen så vondt er det jo ingen som ønsker. Hun blir nå ivaretatt av sin nærmeste leder, og vi skal ha en samtale med henne.

Det er ikke kjent om familien vil involvere en advokat i etterkant av hendelsen.

Lignende sak i Vestfold

For kun noen uker siden ble en mann i 50-årene badet i glovarmt vann i en omsorgsbolig ved Færder kommune i Vestfold. Mannen døde av skadene fire dager senere.

– Det som skjedde i Vestfold forsterker alvorligheten i denne saken. Vi tar det svært alvorlig og tungt, sier Halvorsen i Fredrikstad kommune.

Noen dager etter ulykken i Vestfold ble også en kvinne i 70-årene skadd etter dusjing på et helse- og velferdssenter i Trondheim.