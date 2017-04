For lang tid på å gi behandling

En Kalnes-pasient som skulle hatt akuttbehandling på grunn av fare for blodpropp, fikk ikke plass på overvåkningen. I stedet ble vedkommende glemt slik at behandlingen ikke startet på flere timer. Det opplyser sykehuset selv, skriver SA. Pasientsikkerhetsutvalget ber ledelsen se på rutinene. Det gikk for øvrig bra med pasienten.