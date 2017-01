For få til brannforebygging

Fredrikstad brann- og feiervesen har for få ansatte som jobber med forebyggende arbeid. Etter et tilsyn skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at det skulle vært ytterligere 1,9 årsverk. Brannsjef i Fredrikstad, Stein Laache sier de skal lyse ut en ny stilling i løpet av året.