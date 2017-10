Klager på musikkstøy fra festningen

Naboer til Fredriksten festning i Halden ber Fylkesmannen i Østfold vurdere om reglene følges under store konserter på festningen. Festivalen Tons of Rock og Landstreffet for russ trekkes fram som arrangement som skaper mye støy og går ut over nattesøvn og trivsel for de som bor i området.