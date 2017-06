Folkefest erstatter nazimarsj

Etter at politiet i mai ga Den Nasjonale Motstandsbevegelsen (DNM) lov til å demonstrere i Fredrikstad har de løpende vurdert aksjonen og mulige konsekvenser. Den muntlige tillatelsen det startet med har blitt et skriftlig nei i dag.

– Det er mange tanker ute og går om hva som skal skje videre. Det er fortsatt planer om å arrangere folkefest. Hatet og fordommene forsvinner ikke selv om nazistene nektes å marsjere, sier Kristoffer Mathisen, som er lokallagsleder i Skeiv Ungdom.

– Vi er selvfølgelig kjempeglade for at det ikke blir noen nazidemonstrasjon i Fredrikstad, sier leder Ingvild Endestad i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

– Vi har vært bekymret, og vi har mobilisert til en folkefest. Og den folkefesten skal vi fortsatt ha.

På nettsiden til DNM er det andre toner.

«Motstandsbevegelsens grunnlovsfestede rett til å demonstrere skal altså oppheves og demonstrasjonen forbys, fordi kriminelle venstreterrorister kan forårsake voldsomheter, ordensforstyrrelser, skadeverk og opptøyer», står det i en kommentarartikkel.

Liker ikke politiets begrunnelse

Malurten i begeret for FRI og Skeiv Ungdom er deler av politiets begrunnelse for avslaget. Begge organisasjoner mener politiet kunne holdt seg for gode til å antyde at nynazistenes sikkerhet var i fare på grunn av motdemonstrantene.

Det har vært en utvikling som gjør at demonstrasjonen, og særlig de varslede motdemonstrasjonene, ser ut til å bli av et helt annet omfang enn vi antok tidligere. Det er grunn til å tro at motdemonstrasjonene vil være organiserte og potensielt voldelige. Vi velger derfor å si nei til søknaden. Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt

– Da dette ble kjent i dag var det mange som følte at vi har seiret, sier lederen for Skeiv Ungdom i Østfold. – For meg er det en kamp som går videre, sier Kristoffer Mathisen. Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Når en nazistisk bevegelse prøver å skape et bilde av en militant «homolobby», så bør politiet være veldig forsiktige med å komme med uttalelser som kan brukes til å bygge opp under denne ideen, sier Endestad.

Hun fortsetter med at det er bekymringsverdig at politiet sier de er den store trusselen, og at det er sikkerheten til nazistene som bekymrer politiet.

Folkefest uansett

Men den planlagte motmarkeringen skjer altså likevel, i form av en ren folkefest.

– Det er fortsatt planer om å arrangere folkefest, sier Mathisen.

– Hva hvis DNM kommer likevel?

– Både politiet og vi må ta forholdsregler. Kommer nazistene, så kommer de. Hvis ikke, så har vi i alle fall vært forberedt.

– Festen er under full planlegging. Det er startet som et lokalt initiativ i Fredrikstad som vi har ønsket å slutte oss til. Det vil bli musikk, appeller, og en feiring av det samfunnet vi ønsker å ha, og en tydelig beskjed til nazistene om at vi ikke finner oss i et samfunn der vi skal renskes vekk, sier Endestad.