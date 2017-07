Følg Sarpsborg 08 her

24 beboere mistet botilbud i brann

24 beboere med rus og psykososial problematikk mistet botilbudet sitt i brannen i Kulåssenteret i Sarpsborg i ettermiddag. Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad jobber nå på spreng for å skaffe beboerne tak over hodet. - Beboerne er samlet og vi samarbeider blant annet med boligkontoret i kommunen for å finne løsninger, sier Ingunn K. Skaara, direktør/leder for Stiftelsen.