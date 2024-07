Flytter laboratoriet hjem til pasienten

Saken oppsummert: Hjemmelab er et forskningsprosjekt i regi av Sykehuset Østfold som lar pasienter ta blodprøver hjemme.

Pasientene tar blodprøvene ved å prikke en finger og legge en dråpe blod på et lite kort, som deretter settes inn i en analyseenhet festet på en mobiltelefon.

Resultatene av blodprøvene vises på mobilskjermen innen to minutter, og sendes direkte til sykehuset for vurdering av helsepersonell.

Prosjektet er fortsatt på teststadiet, men hvis det gir gode resultater, kan det bli en løsning for alle sykehusene i Helse Sør-Øst, Helse Fonna og Helse Stavanger.

Løsningen er et resultat av et offentlig-privat samarbeid mellom Sykehuset Østfold, bioteknologiselskapet Roche Diagnostics og e-helseselskapet Diffia.

Daglig leder i Diffia, Soheil Dabestani, mener at når løsningen er klar til å rulles ut i skala, vil det gi store gevinster til helsepersonell, pasienter og samfunnet som helhet. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Noen ganger kommer det friskt med blod, mens andre ganger går det litt tregt.

Det sier Cathrine Schei som sitter hjemme i egen stue og er i ferd med å ta ukas blodprøve.

Hun prikker en finger og legger en dråpe blod på et lite kort.

Da hun ble spurt om å være med på forskningsprosjektet i regi av Sykehuset Østfold, var svaret kort og entydig.

– Jeg sa ja, dette vil jeg veldig gjerne være med på. Alt for vitenskapen!

Cathrine Schei har en blodsykdom og må jevnlig ta blodprøver Foto: Håkon Hov Martinsen / NRK

Slipper lange reiser for blodprøver

For Hjemmelab som det kalles, vil kunne spare Cathrine Schei og andre pasienter for mange turer til fastlege eller nærmeste sykehus.

Nå setter hun kortet med blodprøver inn i en analyseenhet festet på en mobiltelefon.

Gjør det selv-løsning for blodprøver. Foto: Håkon Hov Martinsen / NRK

– Nå er den ferdig med å måle HB-en og nå skal den på hvite blodlegemer.

To minutter senere kommer resultatene opp på mobilskjermen, og sendes direkte til sykehuset for vurdering av helsepersonell. Mottaker i andre enden er sykehusets journal- og laboratoriesystemer.

Nå er dette kun på test-stadiet, og Schei må fortsatt ta turen til et helsehus for tradisjonelle blodprøver. Likevel har hun tro på at blodprøve-appen vil gjøre hverdagen enklere.

– Man slipper kanskje en ekstra tur til helsehuset og sitte der i kø og vente på å komme inn.

Pasienter forventer digitale løsninger

Er dette en vinn-vinn situasjon både for pasienter og sykehus? På Sykehuset Østfold mener de svaret er ja.

Seksjonsleder for IKT og innovasjon ved Sykehuset Østfold Jan Terje Dragvoll mener pasienter som selv kan ta blodprøver hjemme, får mer kunnskap om eget forløp.

Seksjonsleder for IKT og innovasjon på Sykehuset Østfold Foto: Håkon Hov Martinsen / NRK

– Pasienten slipper å bruke så mye tid på sykehuset. De blir tettere fulgt opp, føler seg tryggere og føler seg bedre ivaretatt, sier Dragvoll.

I første omgang skal «Hjemmelab» testes ut på ti pasienter med blodsykdommer eller kreft fra Sykehuset Østfold i tre måneder.

Håpet er at helsepersonell i fremtiden, når denne løsningen er godkjent, kan få blodprøvesvar «on demand» – uten at verken pasient eller blod trenger å reise fysisk.

Gir testingen gode resultater, kan det bli en løsning for alle sykehusene i Helse Sør-Øst, Helse Fonna og Helse Stavanger, opplyser Sykehuset Østfold.

Kan ta blodprøver på hytta?

Hjemme hos Cathrine Schei i Fredrikstad kommer prøvesvarene opp på mobilen.

Prøvesvarene kommer raskt på mobil. Foto: Håkon Hov Martinsen / NRK

– Jeg syns det er veldig flott. All forskning som gjør hverdagen lettere og antageligvis også økonomisk er bedre for sykehusene, sier Cathrine Schei.

Hun ser også for seg at løsningen kan brukes på reise og ferier.

– Det er mye mer praktisk når man kan gjøre det hjemme. Og man kan da være på hytta hvis man er i Norge – eller forhåpentligvis finner man ut av det så man kan være på hytta i Sverige òg.

Tror løsningen vil gi store gevinster

Blodprøveløsningen som Schei er med på å teste ut, er det første i sitt slag i Norge, og er et resultat av et offentlig-privat samarbeid som har pågått over flere år.

Sykehuset Østfold har samarbeidet med bioteknologiselskapet Roche Diagnostics og e-helseselskapet Diffia. Innovasjon Norge har bidratt med midler til prosjektet.

Daglig leder i Diffia, Soheil Dabestani mener de har kommet med nybrottsarbeid på globalt nivå.

– Sammen med Sykehuset Østfold og Roche har vi klart noe ingen andre har gjort før oss: Ta laboratoriet hjem til pasienten på en sikker måte, og integrere hele tjenesten med sykehusets systemer og rutiner. Når dette er klart til å rulles ut i skala vil det gi store gevinster til helsepersonell, pasienter og samfunnet som helhet, sier Dabestani.