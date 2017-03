Flytter ikke russefesten fra Halden

Det var rett etter nyttår at politiet i Øst politidistrikt la ned forbud mot at russen kunne ha med medbrakt alkohol til russetreff i politidistriktet. Russen blir dermed nødt til å kjøpe alkohol innenfor festivalgjerdene.

Forbudet rammer blant andre Landstreffet på Fredriksten festning i Halden og Romerikstreffet på Hellerudsletta, og gjorde at arrangør Lasse Kjønigsen i Halden vurderte å flytte arrangementet til et annet sted.

Men nå har de bestemt at treffet likevel blir værende på festningen i Halden, det melder Halden Arbeiderblad.

– Jeg forstår hvorfor politiet valgte å gjøre det. Men for oss har det vært viktig med likhet for loven, sier Kjønigsen til avisa.

Kan bli blikt for hele landet

Kjønigsen forteller at det er det flere grunner til at de blir værende på festningen. En av grunnene er at arrangørene har fått signaler om at reglene vil bli like for alle landets russearrangement.

I tillegg har Halden kommune vist stort engasjement for å holde arrangementet i byen.

Det blir rekordmange russ på Fredriksten festning i år. Foto: Chetan Rastogi / NRK

– Halden kommune har strukket seg langt, det må jeg si. Ikke bare har de hjulpet oss med å få svar fra myndighetene, men de har også utøvd press for å få like regler i hele Norge, og det har vi fått indikasjoner på at det nå blir, sier arrangøren til HA.

Landstreffet på Fredriksten festning avholdes fra 21. til 23. april og ifølge Kjønigsen er det meldt på over 100 busser til arrangementet.

– Ikke nye regler

Bakgrunnen for forbudet mot medbrakt alkohol er alkoholloven. Det er Helsedirektoratet som har fortolkningsansvar for denne.

– Dette er ikke nye regler, dete har stått i alkoholloven hele tiden. Vi har uttalt oss om hvordan den er å forstå, men vi mener det ikke er noen endring, sier avdelingsleder i Helsedirektoratet, Øyvind Giæver.

Han vil ikke si noe om hvorvidt russetreffet på Fredriksten tidligere har brutt alkoholloven, men forklarer reglene slik:

– Store arrangementer på steder hvor offentligheten har adgang, er bevillingspliktige. Det vil si at de må ha sjenkebevilling for at det skal kunne drikkes eller serveres alkohol der, det er eventuelt kommunen som gir. Videre er det på slike arrangementer ikke lov å nyte medbrakt alkohol.