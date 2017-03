Flyplassjef om snuoperasjon: – Dette sier meg at det er valgår

– Det var en god idé å innføre en avgift, men innretningen har ikke vært god nok, sier stortingspolitiker Heidi Nordby Lunde.

Fredag vedtok et flertall av hennes partifeller i Høyre at partiet vil jobbe for å fjerne flypassasjeravgiften, og i stedet innføre en annen miljøavgift.

Nå står de andre partiene som samarbeidet om å vedta avgiften i kø for å støtte Høyres forslag.

– Det ikke noen hemmelighet at Frp ikke ønsket å innføre flypassasjeravgiften. Vi var imot avgiften og er fortsatt imot avgiften, sier Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi til NTB.

– Når Høyre nå har vedtatt en modell som er i samsvar med Venstres foretrukne modell, er det kjempebra, sier Venstres nestleder Terje Breivik til NTB.

– Det er et bra vedtak som kan gjøre at avgiften blir mer miljøvennlig. Kristelig Folkeparti var hele tiden å øke CO₂-komponenten, og ikke få det utslaget som avgiften har fått, sier stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal fra KrF.

Flyplass ble lagt ned

Det var i dagene før jul i 2015 at regjeringspartiene Høyre og Frp satt i forhandlinger om budsjettet med Venstre og KrF. De ble enige om å innføre en avgift på 88 kroner per solgte flybillett.

Da ble det bråk.

Ryanair fjernet alle baseflyene fra Moss lufthavn Rygge, og skyldte på avgiften. Som en konsekvens ble flyplassdriften lagt ned, og flere hundre arbeidsplasser gikk tapt.

– Gikk ikke for fort

KrFs Line Henriette Hjemdal mener dette viser at politikere kan endre mening når det kreves. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

KrFs Line Henriette Hjemdal er ikke bekymret for at samarbeidspartienes raske snuoperasjon bidrar til å svekke folks tillit til politikere.

– Dette viser at også politikere har vilje til å endre standpunkt og innretning når det kreves. Det vekker tillit, sier hun.

– Gikk det for fort i svingene da avgiften ble innført?

– Det gikk ikke for fort i svingene, men man må lytte til de innspillene man får, sier hun.

Ny avgift skaper usikkerhet

KRITISK: Tidligere direktør på Moss lufthavn Rygge, Pål Tandberg. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Pål Tandberg er derimot ikke i tvil om at det gikk for fort i svingene. Han var direktør ved den nå nedlagte flyplassen på Rygge.

– Dette sier meg at det er stor risiko å investere noe som helst i Norge, spesielt innen luftfart. Det sier meg også at det er valgår, og politikerne er redde for å miste velgere, sier Tandberg.

Han mener del to av Høyres landsmøtevedtak, nemlig at det skal innføres en ny type miljøavgift i stedet, også er dårlig nytt for flybransjen.

– De sier ikke hva den nye avgiften er, og da blir bare risikoen enda større. For vi vet ingen ting, sier Tandberg.