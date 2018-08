Fløy til 29 stater på 24 timer

Lørdag morgen lokal tid landet Dahl og flyverkameraten, Douglas Cairns, i den amerikanske delstaten Minnesota. Det betød at de da var nye innehavere av verdensrekorden for å ha besøkt flest stater i USA på 24 timer.

24-åringen hadde med det besøkt 29 stater på et døgn og slo den forrige rekorden med hele seks stater.

– Vi ville med dette krevende prosjektet rette oppmerksomhet rundt hva man kan få til selv om man har diabetes, forteller Torbjørn Dahl til NRK på telefon fra USA.

I Minnesota kunne endelig flygerne feire at rekorden var slått. T.v. står Douglas Cairns, som også er flyger med diabetes type 1. Foto: Privat

Han forteller at turen gikk fint uten de store problemene.

– Vi så jo store deler av USA fra lufta, og det i seg selv er veldig spennende. Men det var noen timer på nattetid hvor det begynte å bli ganske slitsomt. Det ble noen Red Bull på veien, og jeg gleda meg stort da sola stod opp, forteller han.

Ble satt på bakken

I 2017 fikk 24-åringen påvist diagnosen diabetes type 1, noe som førte til at han ikke lengre kunne delta på operative tjenester i det norske luftforsvaret. På grunn av nye medisiner mener Dahl dette reglementet er utdatert og stenger mange muligheter for personer med diagnosen.

– Utrolig mange med diabetes lever med restriksjoner som ikke kan rettferdiggjøres med dagens tilgjengelige behandling, mener Dahl.

Håper på rask endring

Han henviser til at flere land har begynt å åpne for kommersiell flygning med insulinbehandlet diabetes og håper at flere land følger etter.

– Jeg håper at dette prosjektet bidrar til å rette oppmerksomhet mot tematikken. For mange er det utenkelig å fly et fly i utgangspunktet. Det at vi gjorde det i et helt døgn håper jeg kan hjelpe til med å få litt fortgang i prosessen.

Diabetes type 1 Ekspandér faktaboks 28.000 personer har diabetes type 1 i Norge.

Det er flest barn og unge som blir rammet, men sykdommen kan også oppstå i senere alder.

Det finnes ingen kur mot diabetes type 1, men man kan holde den i sjakk ved tilførsel av insulin. Det gjennom en insulinpumpe eller injeksjoner.

Sykdommen fører til at cellene som lager insulin blir ødelagt. Derfor trenger man insulin i medisinform for å leve.

Uten insulin får ikke cellene i kroppen energi. Kilde: Diabetesforbundet

Med på laget

Diabetesforbundet har fått med seg rekordforsøket til Dahl, men tror det vil ta tid før personer med diabetes kan fly i Norge.

– Vi har vært i kontakt med Torbjørn flere ganger og beundrer veldig den ståpåviljen han viser i denne saken. Vi støtter ham veldig opp og tror utsiktene for at folk med diabetes type 1 kan fly i Norge om noen år kan være gode, sier generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot, til NRK.

– Vil være en støttespiller, sier Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet. Foto: Peder Songedal

Han er veldig klar over de sikkerhetsmessige forutsetningene som må tas i en slik situasjon og innser at diabetespasienter ikke kan settes til å utføre alle former for flyvning.

– Jeg tror at innenlandsflyvning med en andrepilot kan være en løsning for Dahl og andre som vil bli pilot. De har kjørt samme modell i England med god suksess, forteller generalsekretæren.