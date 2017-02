Flere voldsepisoder i natt

Politiet i Østfold har måttet håndtere flere episoder med vold i løpet av natten. Operasjonsleder Bjørge Haugen bekrefter flere hendelser hvor politiet har vært utsatt.

Skallet til politimann

I Sarpsborg ble en mann pågrepet i Sarpsborg sentrum etter å ha skallet til en politimann. Mannen som er i slutten av 20-årene skal avhøres i løpet av lørdagen. Polititjenestemannen skal kun være lettere skadet.

Gikk til angrep på tilfeldige på byen

I Fredrikstad sentrum ble i natt to menn i 30-årene pågrepet etter å ha utøvd vold mot andre personer på byen. De to skal ha operert sammen og ifølge politiet fremstår volden som umotivert. Personene de angrep skal kun være lettere skadet. En av pågrepne mennene er også anmeldt for vold og trusler mot politiet.

Kvinne pågrepet for familievold

En kvinne i 40-årene ble i natt pågrepet i Sarpsborg etter en episode med familievold. Hun skal ha vært voldelig mot sin samboer. Ifølge politiet skal hun også ha rispet samboeren med en kniv.

Skadeverk på politibil

I Halden ble i natt en mann i 20-årene innsatt arresten. Han er anmeldt for ordensforstyrrelse, for skadeverk på politibil og for å ha nektet å oppgi personalia.