Flere trafikkulykker på speilblanke veier

Det er meldt om flere trafikkulykker og utforkjøringer som følge av glatte veier torsdag formiddag, og både meteorologene og politiet ber bilister om å ta det forsiktig.

– Politiet i Øst får inn mange meldinger om glatte veibaner og trafikkulykker langs veiene. Politiet henstiller alle som ferdes på veiene om å ta hensyn til føret og tilpasse farten deretter, skriver politiets operasjonsleder på Twitter.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for sør i Troms, Buskerud, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark.

– Det kan bli glatt i dag sør i Troms. Vi har sendt ut farevarsel om vanskelige kjøreforhold på grunn av regn som fryser på bakken fram til tidlig i ettermiddag, skriver de.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også i Nordland er det meldt om glatte veier. Det er blant annet glatt på E6 fra Skarberget fergekai til Ballangen til tross for at det har blitt strødd på stedet.

– Mellom 40-50 oppdrag

Vegvesenet hadde torsdag formiddag sin fulle hyre med å kjøre rundt for å salte og strø de mest utsatte strekningene.

I mellomtiden slet bilistene med å holde bilene sine på veien.

– Morgentimene har det vært lite grann hektisk, det har vært glatt på sideveier. Vi har hatt mellom 40-50 oppdrag siden klokken 08.00, sier Petter Skøyen, driftsleder for NAF i Oslo Akershus.

På E18 ved Slitu i Østfold måtte to personer sendes til legevakta for sjekk etter at to biler regelrett skled av veien, ifølge Øst politidistrikt.

Mellom Skedsmokorset og Ask i Akershus måtte fylkesvei 120 stenges helt mens det pågikk salting og flere bilberginger etter utforkjøringer, ifølge Vegtrafikksentralen øst.

Også på E6 mellom Kløfta og Jessheim og på E16 øst for Kløfta har flere biler kjørt av veien eller inn i midtdeleren.

En lastebil kjørte i grøfta i sydgående retning på E6 ved Jessheim.

To biler kjørte av veien på E18 i Slitu i Østfold torsdag formiddag. To personer er fraktet til legevakt etter utforkjøringen. Foto: Freddie Larsen

Torsdag morgen måtte politiet i Sarpsborg bistå en saltbil som hadde blitt sperret inne av en feilparkert bil.

Bilen sto i fri og ble raskt dyttet til side av politipatruljen. De valgte samtidig å avskilte bilen på grunn av en avskiltingsbegjæring.

Les også: Svært glatte veier – politiet ber folk la bilen stå

Kollisjonsmåned

Desember er den største kollisjonsmåneden vi har. Det viser statistikk fra Finans Norge for de siste fem årene, melder NTB.

Personbiler har kollidert mer enn 180.000 ganger i desember i denne perioden. Det har kostet norske forsikringsfellesskaper vanvittige 3,2 milliarder kroner.

– 10,3 prosent av alle skadene med personbiler i Norge i fjor skjedde i desember, sier Roger Ytre-Hauge, som er fagsjef på motor i Frende Forsikring.