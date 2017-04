Flere mistet lappen før påske

UP hadde onsdag laserkontroll på fylkesvei 118 Svinesund. 33 fikk forelegg for å kjøre for fort, en mistet lappen, skriver politiet på Twitter. I tillegg ga politiet tre bøter for mobilbruk, tre gebyrer for manglende beltebruk, og en ble tatt med promille.